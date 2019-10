Ifo-Beschäftigungsbarometer: Firmen suchen weniger Mitarbeiter – Dienstleister zurückhaltend

Die deutschen Unternehmen planen angesichts der Konjunkturflaute seltener Neueinstellungen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel im Oktober um 0,2 auf 98,7 Punkte, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 9000 Firmen mitteilte. „Die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland wird weiter steigen, jedoch weniger stark als in den letzten Jahren“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.