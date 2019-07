Ifo: Gute Zeiten der Exportindustrie sind erst einmal vorbei

Das Verarbeitende Gewerbe steckt derzeit in einem kräftigen Abschwung. „Die Rezession breitet sich in allen wichtigen Sektoren der deutschen Industrie aus“, hatte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Donnerstag im Reuters-Interview gesagt. Das Geschäftsklima für die gesamte Wirtschaft fiel im Juli auf den niedrigsten Stand seit gut sechs Jahren - um 1,8 auf 95,7 Punkte.