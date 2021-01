Ifo: Hessen mit höchstem Anteil an Kurzarbeitern

Die Industrie hatte zuletzt sieben Monate in Folge mehr Aufträge an Land gezogen sowie Exporte und Produktion gesteigert. Die Unternehmen profitieren derzeit vor allem von der Konjunkturerholung in China: Die Volksrepublik hat im vergangenen Jahr trotz Corona-Pandemie nach Einschätzung von Experten als einziges große Land ein Wirtschaftswachstum geschafft. In der Region Schleswig-Holstein und Hamburg liegt der Anteil der Kurzarbeiter bei 6,5 Prozent oder 132.000 Menschen.