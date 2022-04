Ifo-Index: Exporteure rechnen trotz Ukraine-Krieg mit besseren Geschäften

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich laut Ifo-Institut nach dem Einbruch im März etwas erholt. Das Barometer für die Erwartungen an das Auslands-Geschäft sei im April auf plus 3,5 Punkte gestiegen, nach minus 2,9 Punkten im März, wie die Münchner Ökonomen am Dienstag mitteilten.