Ifo-Index: Rezession droht, Gastronomen wollen Preise erhöhen – Institut

Das Ifo-Geschäftsklima ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 86,4 Zähler gesunken, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Zuvor hatte es zwei Anstiege in Folge gegeben. Von Reuters befragte Fachleute hingegen hatten mit einem Plus auf 87,8 Punkte gerechnet. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage und ihre Aussichten für die kommenden Monate wieder pessimistischer. „Die Konjunktur bleibt auch in der Weihnachtszeit schwach“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.