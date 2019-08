Ifo-Index: Weltwirtschaftsklima trübt sich wegen des Streits zwischen China und den USA ein

Das Wirtschaftsklima verschlechterte sich in allen Regionen. „In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern revidierten die Experten sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen nach unten“, sagte Fuest. In Lateinamerika, in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten sowie im Nahen Osten und Nordafrika fiel dagegen nur die Lagebeurteilung ungünstiger aus, während die Einschätzungen für die kommenden Monate nahezu unverändert blieben.