Ifo-Institut: Deutschland erzielt weltweit größten Leistungsbilanzüberschuss

„Kräftigere Exporte in die USA aufgrund der vorangeschrittenen Euro-Abwertung sowie ausgeweitete Ausfuhren in das Vereinigte Königreich, wo sich die Nachfrage wieder etwas erholte, ließen die deutschen Gesamtausfuhren in der zweiten Jahreshälfte wieder kräftig steigen“, erläuterte der Ökonom. „Dagegen expandierten die Einfuhren im Sommerhalbjahr 2019 sehr schwach – die anhaltende Industrierezession in Deutschland hat die Einfuhren von Vorleistungsgütern stark gebremst.“