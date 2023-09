In München läuft vom 5. bis 10. September eine der wichtigsten Automessen in Europa, die IAA Mobility. Dort trifft die deutsche Autoindustrie auf die erstarkte Konkurrenz aus China: Waren Namen wie Xpeng, Nio, BYD & Co bis vor wenigen Jahren in Deutschland allenfalls Branchenexperten ein Begriff und wurden belächelt, stehen ihre glitzernden batteriegetriebenen Oberklasse-SUVs nun in München. „Man kann jetzt mitten in Europa die Leistungsfähigkeit der chinesischen Automobilindustrie erleben“, sagte Peter Fintl vom Beratungsunternehmen Capgemini. Dem Westen würden die Modelle damit quasi vor der eigenen Haustür vorgeführt. „Das wird für viele ein einschneidendes Erlebnis sein.“