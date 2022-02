Ifo-Institut: Stahl, Holz, Dämmstoffe: Weniger Bauunternehmen leiden unter Versorgungsengpässen

Der Mangel an Baustoffen in Deutschland hat zu Jahresbeginn nachgelassen. Im Hochbau litten im Januar noch 25,3 Prozent der Unternehmen unter Versorgungsengpässen, nach 31,3 Prozent im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner am Mittwoch veröffentlichten Unternehmensumfrage herausfand.