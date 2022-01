Ifo: Materialmangel am Bau lässt etwas nach – Kostenweitergabe geplant

Anders als am Bau hatte sich der Materialmangel in der Industrie Ende 2021 nochmals verschärft: 81,9 Prozent der Firmen klagten über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, so viele wie noch nie. Die Lieferengpässe und die damit einhergehenden Produktionsbehinderungen dürften sich den Münchner Forschern zufolge erst im Frühjahr allmählich auflösen.