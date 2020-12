Ifo-Umfrage: Exporterwartungen der Industrie steigen

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich am Ende des Corona-Jahres etwas aufgehellt. Die Exporterwartungen der Industrie legten im Dezember auf plus 1,4 Punkte zu von minus 1,0 Zählern im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter 2300 Unternehmen mitteilte. „Die deutsche Exportindustrie blickt verhalten auf das erste Quartal 2021“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Noch zu viele Unsicherheiten, wie der ungeklärte Brexit, belasten den Ausblick.“