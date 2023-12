Ifo-Umfrage: Exporteure rechnen auch Anfang 2024 nicht mit Aufschwung

Die deutschen Exporteure gehen wenig optimistisch in das neue Jahr. Das Barometer für ihre Exporterwartungen gab im Dezember um 2,6 auf minus 6,7 Punkte nach, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Davor hatte es zwei Anstiege in Folge gegeben. „In der Exportwirtschaft bleibt eine Weihnachtsstimmung aus“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Die Unternehmen sehen für den Jahresbeginn wenig positive Perspektiven.“