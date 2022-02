Ifo-Umfrage: Industrie verzeichnet Rekord-Auftragsbestände – Produktion für 4,5 Monate

Besonders groß ist der Auftragsbestand in der Autoindustrie (Hersteller und Zulieferer) mit einer geschätzten Produktionsdauer von 8,0 Monaten, im Maschinenbau (6,1 Monate) und bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten (5,0 Monate). Am wenigsten weit reichen die Aufträge der Drucker mit 1,9 Monaten, so das Ifo-Institut.