Ifo-Umfrage: Lage der Autobranche befindet sich auf Drei-Jahres-Hoch

„Die Nachfrage konnte nicht mehr so stark zulegen wie zuletzt“, fügte Wohlrabe hinzu. Dieser Indikator fiel auf plus 4,7 von plus 40,2 im April. Entsprechend verlangsamte sich das Wachstum des Auftragsbestandes, auch die Produktion soll in einem deutlich geringerem Tempo expandieren. Die Exporterwartungen brachen ebenfalls weg – auf plus 0,2, nach plus 28,6 im April.