Bei Holz und bei Stahl zeichnet sich demnach eine gewisse Entspannung ab. Dennoch wurden in beiden Fällen noch Engpässe gemeldet. Die Situation bei Dämmmaterial und Kunststoffprodukten bleibt den Angaben nach problematisch. „Die erheblich gestiegenen Materialpreise setzten die Bauunternehmen zusätzlich unter Druck“, sagte Leiss. „Insbesondere auf dem Hochbau planen die Betriebe, die Kosten in den kommenden Monaten an die Bauherren weiterzugeben.“ Aber auch im Tiefbau würden vielerorts Preisanpassungen angepeilt.