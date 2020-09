Der Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sei damit von 17 auf 14 Prozent gesunken. „Der Rückgang war vergleichsweise kräftig im Handel, beim Gastgewerbe und bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, aber wesentlich geringer in der Industrie“, führte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link aus.

In der Industrie gab es demnach nur einen Rückgang von 2,1 auf 1,9 Millionen Kurzarbeiter und von 30 auf 27 Prozent der Beschäftigten. Wesentlich deutlicher nahm die Kurzarbeit bei den Dienstleistern ab.