IfW-Institut Deutsche Wirtschaft zum ersten Mal seit Anfang 2015 geschrumpft

02. November 2018 , aktualisiert 02. November 2018, 09:35 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im Sommer geschrumpft, so Berechnungen des IfW-Instituts. Grund dafür seien Produktionsrückgänge in der Automobilindustrie.