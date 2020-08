IfW-Institut: Ökonomen: Welthandel erholt sich in Coronakrise besser als nach Lehman-Pleite

Gestützt würden diese Erkenntnisse durch die Entwicklung der Schifffahrtsaktivität in wichtigen Regionen, gemessen an der Gesamtkapazität der beobachteten Containerschiffe. „In Amerika, Asien und Europa haben sich die Schiffsbewegungen normalisiert.“ Die jetzt beobachtete Frachtkapazität liege überall wieder in dem für Ende August auch ohne Krise zu erwartenden Bereich. „Asien zeigte im Juli den deutlichsten Erholungseffekt und übertraf sogar die Erwartungen für die Handelsmenge in dem Monat“, erklärten die Kieler Ökonomen.