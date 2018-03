Ilmars Rimsevics: EZB-Ratsmitglied aus Riga wegen Korruptionsvorwurf unter Druck

Kontoinhaber hatten daraufhin in den vergangenen Tagen rund 600 Millionen Euro abgezogen. Das Bankhaus wies die Vorwürfe zurück. „Wir nehmen nicht Teil an irgendwelchen illegalen Aktivitäten“, sagte ihr Vize-Chef, Vadims Reinfelds, am Montag. Es gebe keine Verletzungen von Sanktionen. Die lettische Zentralbank teilte unterdessen mit, sie stelle dem Institut 97,5 Millionen Euro an Nothilfen zur Verfügung.