Ilya Sachkow: Chef von russischer IT-Firma wegen Hochverrat-Verdachts festgenommen

In Russland ist der Chef eines der führenden Unternehmen für Sicherheit im Internet wegen Hochverrat-Verdachts festgenommen worden. Ilya Sachkow von der Firma Group IB werde zunächst für zwei Monate in Gewahrsam genommen, teilte ein Moskauer Gericht am Mittwoch mit. Die Nachrichtenagentur Tass meldete unter Berufung auf Sicherheitskreise, Sachkow stehe im Verdacht, ausländische Geheimdienste mit Informationen versorgt zu haben. Er weise die Vorwürfe aber zurück.