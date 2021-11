IMK-Barometer: Konjunkturforscher: Trotz Lieferengpässe sinkt in Deutschland die Rezessionsgefahr

Trotz aller Unsicherheit deute sich aber an, dass das außenwirtschaftliche Umfeld das Wachstumstempo stabilisiere. Allerdings entstünden durch die stark wachsende vierte Corona-Welle in Deutschland gleichzeitig neue Risiken, warnte Hohlfeld: „Es bleibt zu hoffen, dass die binnenwirtschaftliche Dynamik in den nächsten Wochen nicht durch einschränkende Maßnahmen infolge der hohen Corona-Infektionszahlen in Mitleidenschaft gezogen wird.“