Immobilien-Unternehmer gegen Signal Iduna OLG Hamm weist Klage von Adlon-Investor gegen Versicherung ab

Der Investor wirft der Versicherung eine gezielte Rufmordkampagne im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Berliner Hotels Adlon vor und fordert eine Milliarden-Entschädigung sowie Schmerzensgeld über mindestens 100.000 Euro. Das OLG aber sieht dafür keine Belege und wies die Klage am Montag ab. Die Richter in Hamm ließen keine Berufung zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe zu. Dagegen kann Jagdfeld noch Beschwerde einlegen (Az.: I-8 U 73/20).