Immobilienfinanzierer: Aareal-Bank-Aktionär Teleios fordert Rücktritt von Aufsichtsratschef

Die Hauptprotagonisten des Übernahmedebakels einschließlich Wagner sollten ihre Fehlurteile einräumen und jetzt zurücktreten, schrieb Teleios-Partner Adam Epstein in einem veröffentlichten Brief an den Aareal-Bank-Aufsichtsrat. Sie sollten sofort zurücktreten und sich auf der Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. Teleios hält 6,3 Prozent an der Aareal Bank. Das Geldhaus wies die Vorwürfe von Teleios zurück.