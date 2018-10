Immobilienfinanzierer: Aareal Bank rechnet mit gutem zweiten Halbjahr

„Wir rechnen aber alles in allem mit einem guten und starken zweiten Halbjahr, so dass wir eher am oberen Ende des für 2018 gesteckten Ziels von sieben bis acht Milliarden Euro Neugeschäft herauskommen dürften.“ Das Gesamtkreditvolumen solle auf Vorjahreshöhe bei 26,5 Milliarden Euro liegen. Beim Konzernbetriebsergebnis werde man ebenfalls innerhalb der bereits angehobenen Bandbreite von 312 bis 352 Millionen Euro liegen.