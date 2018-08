Immobilienfinanzierer: Aareal Bank verdient weniger – keine Sorgen wegen Türkei-Geschäft

Außerdem äußerte sich Bankchef Hermann Merkens zur Situation in der Türkei. Sein Unternehmen habe noch etwa 110 Millionen Euro in dem Land im Feuer, sagte er am Dienstag. Vor wenigen Jahren waren es noch rund 700 Millionen Euro. „Insofern bereitet uns das noch verbliebene Portfolio keine größeren Kopfschmerzen.“