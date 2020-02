Immobilienfinanzierer Aareal Bank will Gewinn 2020 stabil halten

Die Aareal Bank strebt nach einem Gewinnrückgang 2019 für das laufenden Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis an. Unter dem Strich werde 2020 ein Überschuss auf Vorjahresniveau erwartet, stellte Firmenchef Hermann Merkens am Mittwoch in Aussicht. 2019 sank der bereinigte Nettogewinn des Immobilienfinanzierers um etwas mehr als fünf Prozent auf 145 Millionen Euro. Die Bank rechne mit anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, zudem bleibe der Wettbewerb herausfordernd. Weder von Seiten der Regulierung noch bei den Zinserträgen sei mit einer Entlastung zu rechnen.