Immobilienfinanzierer: Investor Teleios reduziert Beteiligung an der Aareal Bank

Der aktivistische Investor Teleios hat seine Beteiligung an der Aareal Bank gesenkt. Der Hedgefonds verringerte seinen Anteil an dem Wiesbadener Immobilienfinanzierer in den vergangenen Tagen auf 2,69 Prozent von zuvor gut fünf Prozent, wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht wurden.