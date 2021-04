Immobilienfinanzierer: Machtkampf bei der Aareal Bank verschärft sich

Er forderte zudem ein Spinoff der Software-Tochter Aareon an die Aktionäre im zweiten Halbjahr 2021 oder spätestens im ersten Quartal des nächsten Jahres, um Shareholder-Value freizusetzen. Die Aareal Bank hat allerdings angedeutet, dass sie nach dem Verkauf eines Minderheitsanteils an der Sparte festhalten will.