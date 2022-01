Immobilienkonzern: Staat eilt Krisenkonzern China Evergrande zu Hilfe – Aktie steigt zeitweise um rund zwölf Prozent

Zudem teilte Evergrande am Wochenende mit, dass ein Vertreter des staatlichen Vermögensverwalter China Cinda Asset Management in den Verwaltungsrat einziehen solle. Investoren sahen das als Zeichen, dass die Regierung um eine Stabilisierung von Evergrande bemüht ist. Die Aktien legten an der Börse in Hongkong am Montag um zeitweise rund zwölf Prozent zu.