Immobilienwirtschaft: EZB-Direktorin: Immobilienkreditvergabe in Niederlanden zu locker

FrankfurtEZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hat vor einer zu laschen Vergabe von Immobilienkrediten in den Niederlanden gewarnt. Dort würden im Verhältnis zum jeweiligen Wert der Objekte größere Hypothekenschulden aufgenommen als in anderen Ländern, sagte das Mitglied im sechsköpfigen Führungsteam der Euro-Notenbank am Donnerstag in Amsterdam laut Redetext. „Zusammen mit dem hohen Verschuldungsniveau der Haushalte ist dies ein Risiko für die Finanzstabilität“. Lautenschläger ist auch Vize-Chefin der unter dem Dach der EZB angesiedelten Bankenaufsicht.