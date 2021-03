Impfstoffe Wie Curevac und Tesla Medikamente drucken wollen

Der mRNA-Drucker, an dem Curevac arbeitet, könnte die Produktion erheblich vereinfachen. "Die Drucker könnten in den Apotheken und Arztpraxen dieser Welt stehen“, sagt Hoerr. Dort würden per Kurier die nötigen Reagenzien angeliefert – und via Internet das jeweilige Rezept für das benötigte Medikament heruntergeladen. Die RNAs werden dann vor Ort gedruckt.