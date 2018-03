In der Region Frankfurt: Masterplan für Finanz-Start-ups

Einen Beitrag zur Finanzierung will auch die Deutsche Börse leisten. So bestätigte deren Vorstandmitglied Hauke Stars am Donnerstag, dass ihr Unternehmen generell dabei helfen wolle, Fintechs und Investoren zusammenzubringen, und dass dies speziell auch über die Plattform „Venture Network“ geschehen werde. Darüber könne ein sechsstelliger Betrag bereitgestellt werden. Zusätzliche Hilfe auf der Suche nach Investoren, aber auch Unterstützung durch Experten, sollen die jungen Unternehmen über den internationalen Investor und Accelerator – also eine Art Start-up-Schule – Axel Springer Plug and Play erhalten. Nach Angaben von Sebastian Schäfer und seinem TechQuartier-Kollegen Thomas Funke, wurde gerade eine Kooperation mit Plug and Play geschlossen und der Investor soll noch in diesem Jahr in Frankfurt aktiv werden.