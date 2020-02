Leseprobe „Weekender“: Corona total, überholtes Exportmodell, Tristesse bei Thyssen

die ungeschminkte Wahrheit erfährt man manchmal beim Kinderarzt. So auch diese Woche. Während er meinen Sohn gegen alles Mögliche impft, kommen wir ins Gespräch.

Ich: „Ist die Corona-Hysterie in Ihrer Praxis auch schon angekommen?“

Er: „Definitiv, wobei die Hysterie gefährlicher ist als das Virus.“

Ich: „Und laut Gesundheitsminister Jens Spahn sind wir ja gut vorbereitet.“

Er: „Von wegen. Das System wurde komplett kaputtgespart und ist nicht in Ansätzen in der Lage, so eine Krise zu meistern. Der Gesundheitsdienst schafft es nicht mal, den Ärzten Schutzmasken zu beschaffen, obwohl es das Gesetz vorschreibt.“



Willkommen in Deutschland, wo sich angesichts der Börsenkurse auch Anleger krank fühlen und das Gesundheitssystem wohl dringend ein Update braucht. Damit nicht genug. Das Coronavirus ist ein weiterer Belastungstest für das Geschäftsmodell der Exportnation Deutschland. Kaum ein anderes Land hat von der totalen Globalisierung derart profitiert. Und kaum ein anderes Land ist jetzt so verwundbar. Die kontinentüberschreitenden Wertschöpfungsketten halten weder einer Pandemie stand noch den Anforderungen des Klimaschutzes, weil die Frachtpreise die Schäden durch die CO2-Emissionen nicht abdecken. Drittens konnten die Architekten der globalen Just-in-Time-Philosophie – also der weltweiten Schnäppchenjagd ohne eigenes Lager – ja nicht wissen, dass mal Donald Trump im Weißen Haus sitzen würde. Der propagiert nun schon seit drei Jahren den Protektionismus. Daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern, egal wer den laufenden Wahlkampf gewinnt. Trumps Herausforderer predigen längst auch seine Nötigung-per-Strafzoll-Doktrin. Der Altlinke Bernie Sanders, der in den Vorwahlen gerade vorne liegt, tut es mit Abstand am lautesten. Den deutschen Unternehmen bleibt nichts anderes übrig als sich anzupassen: „Think global, act local“. Das wirkt wie eine Art Impfung gegen Corona, Trump, Greta & Co . Man beliefert nicht mehr die Absatzmärkte, sondern man produziert gleich vor Ort und das noch viel konsequenter als das heute manche schon tun. Glokalisierung nennt sich das. Der Produktionsstruktur droht künftig der Totalumbau, orientiert an den regionalen Blöcken Asien, Europa und Amerika. Manch ausgelagerte Produktion lässt sich gar heimholen. Dank der Nullzinsen lohnen sich mitunter Investitionen in eine vollautomatisierte Herstellung mit Sitz in Deutschland.