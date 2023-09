Relaunch der WiWo : Das ist neu in der WirtschaftsWoche

Preisfrage (rechts im Bild)

Was kostet die Herstellung der Produkte, die wir alle kennen? Und wer verdient was daran? In der Preisfrage zerlegen wir ab jetzt jede Woche ein Produkt in seine Einzelteile – und schlüsseln alle Kosten auf. Zum Start schauen wir uns eine Ausgabe der WirtschaftsWoche genauer an.