Relaunch des Magazins: Ein Blick hinter die Kulissen der neuen WiWo

„Ein Relaunch ist immer auch ein Klärungsprozess für die eigene Identität und die eigenen Stärken“, sagt von Buttlar. Und beim Nachdenken darüber, sei ihm immer wieder der Satz einer Kollegin in den Sinn gekommen: „Ich habe das Gefühl, die WiWo denkt schon an den nächsten Schritt. Und wenn ich an den nächsten Schritt denke, möchte ich diesen auch gehen, also: Weiterkommen.“ So entstand der Claim für die neue WiWo: Weiterdenken, Weiterkommen. „Denn das gilt ja für alle Bereiche im Leben“, so von Buttlar. „Für die persönlichen Finanzen, den Vermögensaufbau bis zum Kauf von Immobilien. Das gilt für Karriere und Management, das Weiterkommen im Beruf. Das gilt für weltwirtschaftliche und wirtschaftspolitische Zusammenhänge, und das gilt für das erfolgreiche Führen von großen sowie kleinen Unternehmen. In diesen Bereichen kann die WiWo einen entscheidenden Unterschied machen.“