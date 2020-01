WirtschaftsWoche-Newsletter: Aus „Agenda“ wird der „Weekender“

Pünktlich jeden Freitagmittag liefert Ihnen der „Weekender“ künftig die besten Empfehlungen für Ihr Lesevergnügen am Wochenende. WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli wählt für Sie die wichtigsten Themen und spannendsten Beiträge der WiWo aus, die Sie nicht verpassen sollten – und ordnet ein, was in der kommenden Woche wichtig wird. So bleiben Sie zuverlässig up-to-date und wissen, was auf Sie zukommt.