WiWo-Highlight interaktiv erleben Die 450 heimlichen Weltmarktführer

Gut 450 deutsche Unternehmen sind in ihren Branchen Weltmarktführer. Sie sind aber auch regionale Ökosysteme, verwoben mit ihrer Heimat. So funktioniert Deutschland. Aber tut es das noch immer? Die WirtschaftsWoche wirft in ihrem Weltmarktführer-Sonderheft einen Blick auf die deutschen Champions. Dazu haben die Kollegen von Scrlly ein interaktives „Scrollytelling“ zur Titelstory gebaut: