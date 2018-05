Indien: Von Tee, Toilettenwasser und Therapiehunden

Den Komfort in den beiden Fortbewegungsmitteln konnte ich in den vergangenen Wochen gut vergleichen: Für eine Dienstreise flog ich erst von Mumbai nach Chennai – und fuhr dann weiter mit dem Nachtzug in die IT-Metropole Bangalore. Der Flughafen in Mumbai, dessen Terminal 2 vor ein paar Jahren von dem amerikanischen Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill wunderbar gestaltet worden ist, überrascht mit einem ungewöhnlichen Angebot: Zwischen den Handtaschen- und Uhrenläden liegen drei Golden Retriever auf dem Fußboden. Es handele sich um Therapiehunde, erklärt mir eine Mitarbeiterin. "Als Entspannung für gestresste Reisende." Ich bin zwar schon etwas spät dran, lasse mir die Chance nicht entgehen: Ich kraule die Hündin Angel für ein paar Minuten hinter dem Ohr und fühle mich für einen Moment fast so sorgenlos wie früher, als ich Garten meiner Eltern mit unserem Familienhund Henry spielte.