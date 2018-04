Industrie 4.0: Forcam-Chef Franz Gruber fordert Siemens heraus

Und da kommt womöglich das Trojanische Pferd ins Spiel. Forcam startet im Rahmen der derzeit stattfindenden Hannover Messe ein Lockangebot – für drei Monate können Kunden drei heterogene Maschinen an die Cloud anschließen. Kostenpunkt: 9 900 Euro. Forcam garantiert seinen Kunden dabei eine Produktivitätssteigerung von mindestens fünf Prozent – in der Praxis waren es meist mehr als zehn Prozent. So will Gruber die Kunden von seinem Produkt überzeugen. „Der Mittelstand muss sehen, dass in kleinen Schritten sehr viel ‧erreichbar ist“, sagt Gruber. Daher biete Forcam modulare Lösungen an.