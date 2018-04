Industrie 4.0: Vor allem der Maschinenbau setzt auf vernetzte Produktion

HannoverWie weit ist der deutsche Mittelstand in Sachen Industrie 4.0 wirklich? Eine Studie der Beratungsgesellschaft EY liefert Stoff für Skepsis und Euphorie zugleich: Erst fünf Prozent der befragten 1150 Unternehmen des industriellen Mittelstands haben ihre Produktion weitgehend oder vollständig vernetzt. 46 Prozent setzen dagegen Methoden der Industrie 4.0 noch gar nicht ein - ihre Maschinen sind also nicht an das Internet angeschlossen.