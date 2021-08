Industrie: Chinas Industrie und Konsum verfehlen im Juli Erwartungen

In China verliert die Industrie im Juli an Fahrt. Die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg im abgelaufenen Monat im Jahresvergleich um 6,4 Prozent, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Montag zeigten. Von Reuters befragte Analysten hatten 7,8 Prozent erwartet. Im Juni war die Produktion um 8,3 Prozent gewachsen.