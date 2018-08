Industrie und Dienstleister: Stimmung in Frankreichs Wirtschaft so schlecht wie zuletzt im Mai 2017

Paris Die Stimmung in der französischen Wirtschaft hat sich im August zum zweiten Mal in Folge eingetrübt. Das Barometer dafür fiel um einen Zähler auf 105 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2017, wie das nationale Statistikamt Insee am Donnerstag bekanntgab. Während es am Bau, bei Dienstleistern und beim Einzelhandel etwas bergab ging, verbesserte sich die Stimmung in der Industrie. Hier kletterte der Index um einen Punkt auf 110 Zähler und übertraf die Erwartung von Ökonomen.