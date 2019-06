Industriegasekonzern: Linde investiert 1,4 Milliarden Euro in den Ausbau einer Gasanlage in Singapur

SingapurDer Industriegasekonzern investiert 1,4 Milliarden Dollar in den Ausbau einer eigenen Gasanlage in Singapur. Damit soll eine nahe gelegene Raffinierie des Ölkonzerns Exxon von 2023 an mit zusätzlichem Wasserstoff und Synthesegas beliefert werden, wie Linde mitteilte.