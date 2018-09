Industriegaskonzern: Praxair-Fusion rückt näher – Linde kommt mit US-Genehmigung voran

Messer und CVC kaufen Linde bereits das Massengeschäft in den USA ab. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hatte weitere Zugeständnisse gefordert, die die Milliardenfusion hätten gefährden können. Für den ebenfalls verlangten Verkauf einer Anlage in La Porte im US-Bundesstaat Texas will die FTC Linde den Informationen zufolge mehr Zeit geben.