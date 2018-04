Industrielle Produktion: Warum 3D-Druck kein Allheilmittel ist

Auch Weltmarktführer EOS ist in Hannover vertreten. Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Krailling ist Vorreiter in Sachen additive Fertigung und sieht in der Serienproduktion erst den Anfang. „Für mich ist klar, dass der industrielle 3D-Druck den Weg in die industrielle Fertigung gefunden hat. Aktuell stehen wir am Beginn. Das Einsatzpotenzial, das sich bietet, ist enorm“, sagt Adrian Keppler, CEO des deutschen Marktführers, dem Handelsblatt.