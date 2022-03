Industriepolitik Deutschland fehlen Schlüsseltechnologien für die Zukunft

Denn die sechsköpfige Kommission, die vom Jenaer Ökonom und Professor Uwe Cantner geleitet wird, ist besorgt um die Zukunft der Bundesrepublik. „Deutschland zeigt in der Entwicklung von Digitalen Technologien erhebliche Schwächen“, warnen die Expertinnen und Experten in ihrem Gutachten. Es bestehe „die Gefahr, den Anschluss in dieser zentralen Schlüsseltechnologie zu verlieren“.