Industriesoftware: Schneider Electric fordert Siemens heraus

Die Kunden können Apps nutzen oder selbst entwickeln, um zum Beispiel vorausschauende Wartung zu nutzen. Mindsphere sei jetzt reif, für die Implementierung in der Fläche, sagte Siemens-Industrievorstand Klaus Helmrich in Hannover. Den Münchenern hilft, dass sie mit ihrer Simatic, die in fast allen Fabrikhallen der Welt verbaut ist, auch Weltmarktführer in der Industrieautomatisierung sind. Zudem ist Siemens groß genug, um so eine kostspielige Plattform dauerhaft zu betreiben und zu aktualisieren.