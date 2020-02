Inflation: Euro-Inflationsbarometer auf tiefstem Stand seit zwei Monaten

Schwache Konjunkturdaten aus der Euro-Zone hatten die Inflationserwartungen zuletzt gedämpft. So verzeichnete der Euro-Raum im vierten Quartal 2019 lediglich ein minimales Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent nach 0,3 Prozent im dritten Quartal. In Frankreich und in Italien schrumpfte die Wirtschaft sogar.