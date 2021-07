Inflation: EZB-Ratsmitglied warnt vor Inflationsrisiken

Klaas Knot, niederländischer Zentralbankpräsident und EZB-Ratsmitglied, sagte, dass Inflationsrisiken nicht verharmlost werden dürfen. „Unsere Fähigkeit, festzustellen, was vorübergehende Inflation ist und was nicht, sollten wir nicht überschätzen“, so Knot in einem Interview mit der niederländischen Zeitung „NRC Handelsblad“.