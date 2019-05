Inflation: Fed-Spitzenvertreter denkt über Zinssenkung im Aufschwung nach

HongkongSelbst bei einem anhaltenden Konjunkturaufschwung könnten die Zinsen in den USA nach Ansicht eines Spitzenvertreters der Notenbank sinken. Dies gelte für den Fall, dass die Inflation weiter unter dem von den Währungshütern angepeilten Ziel von zwei Prozent verharren sollte, sagte der Chef des Fed-Bezirks von St. Louis, James Bullard, am Mittwoch in Hongkong.